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Финансовый аналитик объяснил рост стоимости нефти Brent

Аналитик Антонов: рост цены Brent начался после заявления министра энергетики Саудовской Аравии
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Фото: Global Look Press/Cfoto
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На нефтяном рынке произошло увеличение активности. Рост цены фьючерсов на нефть марки Brent начался после вербальной интервенции министра энергетики Саудовской Аравии Абделя Азиз бен Сальмана Аль Сауда, рассказал «Известиям» 24 мая финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Так, накануне министр посоветовал спекулянтам не продавать фьючерсные контракты на нефть перед очередной встречей ОПЕК+, которая пройдет в Вене 4 июня.

«Вечером помог отчет Американского института нефти (API), который показал, что запасы нефти уменьшились на 6,8 млн баррелей за последнюю неделю», — уточнил эксперт.

В среду, 24 мая, рост котировок на торгах в Азии продолжился и усилился на европейской сессии.

«Баррель Brent подорожал на $78,26. Если покупателям удастся закрыть торговый день выше $77,5, то им откроется дорога к $80,5. При благоприятном стечении обстоятельств уровень могут взять к началу июня на фоне технического фактора — срабатывания защитных стопов по коротким позициям», — добавил аналитик.

По его словам, активность покупателей сдерживается неопределенностью по потолку госдолга США. 23 мая представители американского президента Джо Байдена и республиканцы в конгрессе завершили очередной раунд переговоров о потолке и никакого прогресса не наблюдалось.

«Конгрессмены должны найти компромиссное решение и поднять его (потолок госдолга. — Ред.) к 1 июня. В противном случае возможны последствия для рынка и экономики. Республиканцы и демократы каждый раз разыгрывают драму, когда госдолг достигает потолка», — объяснил Антонов.

Кроме того, эксперт уточнил, что в эту среду будет опубликован протокол заседания Федеральной резервной системы США, который может содержать ключевые указания на будущие действия регулятора по процентным ставкам.

«Мнения членов Федеральной резервной системы относительно траектории изменения процентных ставок расходятся, поэтому вероятность сохранения ставки на заседании 14 июня оценивается в 68,4% против 77,5% на 16 мая. От реакции рынка на протоколы заседания будет зависеть динамика индекса доллара и спроса на рисковые активы, а от них движение цен на нефть», — заключил Антонов.

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Ранее, 8 мая, сообщалось, что замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов предположил, что цены на нефть могут показать рост до $80 в ближайший месяц. Как он рассказал «Известиям», резкий обвал цен сырья вряд ли возможен, так как существует регулирующая структура — ОПЕК+, которая следит за балансом спроса и предложения на рынке.

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