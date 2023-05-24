Глава Минэнерго рассказал о новом соглашении с Китаем по поставкам угля

Россия и Китай согласовывают новый контракт о поставках угля. Об этом 24 мая сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

«Мы не подписали пока соглашение с Китаем, оно находится в стадии согласования. А с Индией есть действующее соглашение о поставках угля», — заявил он журналистам в кулуарах Евразийского экономического форума.

Шульгинов также отметил, что добыча угля остается на уровне 2022 года, в то время как экспорт слегка снизился.

Также в этот день премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян подписали документы об экспорте пшена и лекарственных трав из России в Китай. Также был подписан меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития РФ и министерством коммерции КНР. Ведомства намерены углублять инвестиционное сотрудничество в сфере торговли услугами.

23 мая Мишустин прибыл в Пекин для встречи с главой республики Си Цзиньпином, а также другими официальными лицами страны. В тот же день в Шанхае стартовал российско-китайский бизнес-форум, в котором Мишустин также участвует.

Премьер-министр РФ заявил, что товарооборот России и Китая в 2023 году может превысить рубеж в $200 млрд. 70% трансграничных расчетов между странами уже проводятся в национальных валютах. Также российский премьер отметил, что Россия и Китай координируют усилия для выполнения договоренностей, которые были достигнуты во время визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву в марте.

Ранее, 21 мая, агентство Bloomberg рассказало, что обусловленный погодными условиями спрос на уголь, газ и мазут в Азии усиливает зависимость региона от энергоресурсов России. Российский экспорт угля и природного газа, наиболее часто используемых для электроэнергии, в этом году заметно вырос, свидетельствуют данные аналитической компании Kpler.