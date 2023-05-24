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Шойгу заявил о готовности Минобороны оперативно и жестко реагировать на диверсии Украины

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В случае повторения украинских диверсий, подобных той, которая произошла в Белгородской области, российские военные будут предельно жестко реагировать. Об этом 24 мая предупредил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Уничтожено более 70 украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника. На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко», — подчеркнул министр на совещании коллегии военного ведомства.

Шойгу еще раз напомнил, что благодаря предпринятым совместным действиям со стороны авиации, артиллерии и подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа России диверсанты были заблокированы и уничтожены. Оставшиеся боевики были отброшены на территорию Украины, там по ним вели огонь, пока они не были полностью ликвидированы.

Завершить ликвидацию: режим КТО отменен после разгрома украинской ДРГ
В Белгородской области уничтожены более 70 террористов и девять единиц техники

Ранее, 24 мая, в США сообщили, что Киев признал роль Вооруженных сил Украины (ВСУ) в атаке диверсантов на Белгородскую область. Пожелавший остаться неизвестным украинский чиновник рассказал газете The New York Times, что ВСУ не принимали сами непосредственного участия в нападении, однако обеспечивали террористам поддержку. Также собеседник издания заявил, что ДРГ, которую уничтожили российские военные, «понесла потери».

Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день ДРГ Украины попыталась проникнуть на территорию округа, однако российские военнослужащие пресекли вылазку.

23 мая официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что остатки проникшей в Грайворонский округ ДРГ были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации. На кадрах военного ведомства с места проведения операции можно увидеть западные военные машины, на которых террористы проникли в Белгородскую область.

Как отметил тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, нападение украинских боевиков на Белгородскую область подтверждает необходимость продолжения специальной военной операции (СВО), чтобы не допускать повторения таких инцидентов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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