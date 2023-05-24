В Госдуме назвали причину затягивания Западом расследования взрыва на СП

Россия будет продолжать искать виновного в диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» для взыскания компенсации. Об этом 24 мая «Известиям» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее в этот день немецкий депутат Европарламента Гуннар Бек в интервью «Известиям» сообщил, что Германия и Евросоюз не допустят расследования диверсии на «Северных потоках», поскольку они не намерены ремонтировать газопроводы.

«То есть он тем самым признал, что они имеют к этому отношение? Понятно, что они не хотят признавать, кто это сделал. Может быть, не они сделали, но они могли это предотвратить. Им невыгодно, чтобы искали виновного, поэтому и затягивается всё. Это имеет не только политические последствия, но и экономические. Первоначально мы рассматривали это в политическом контексте и уголовном. А получается, что кто-то должен еще и компенсировать, потому что ясно, что газопровод не сам взорвался, не молния в него ударила», — сказала Журова.

22 мая глава Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Бруно Каль заявил, что на данный момент ни одна спецслужба не может однозначно назвать виновных в подрыве «Северных потоков».

В тот же день посол РФ в Берлине Сергей Нечаев сказал, что Германия по-прежнему не спешит предавать огласке данные расследования взрывов на «‎Северных потоках»‎ и игнорирует запросы Москвы. По его словам, создается впечатление, «что в ФРГ больше заинтересованы в сокрытии неудобных фактов», нежели в том, чтобы расследовать инцидент.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма, а также указали, что не считают объективным проведение расследования инцидента на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» без участия специалистов из России.