Стыковка грузового корабля «Прогресс МС-23» с МКС. Видеотрансляция

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-23» проводит стыковку к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС). «Известия» в среду, 24 мая, ведут прямую видеотрансляцию.

Ранее в этот день корабль запустили с космодрома Байконур. Сообщалось, что «Прогресс МС-23» доставит на станцию 2491 кг грузов: топливо для дозаправки, питьевую воду и азот. Также на его борту ресурсное оборудование, инструменты, расходники и укладки для проведения научных экспериментов, одежда, продукты питания и санитарно-гигиенические средства для экипажа. Кроме того, на грузовике отправляется универсальное рабочее место УРМ-Д для установки на внешней поверхности служебного модуля «Звезда».

Грузовой корабль проведет на орбите около полугода.