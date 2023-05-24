Деревянная беседка рухнула на учеников начальных классов в Удмуртии

Деревянная беседка обрушилась на сидевших в ней детей в Завьяловском районе Удмуртии, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в среду, 24 мая.

Инцидент произошел в деревне Лудорва на территории школы. Сообщение о разрушении строительных конструкций поступило в диспетчерскую службу в 12:13. Как отмечает Udm-info.ru, беседка обрушилась полностью, включая покрытую шифером кровлю.

Прибывшие на место спасатели извлекли из-под завалов шестерых детей, учащихся начальной школы. Травмы получили ребята в возрасте от 7 до 8 лет. По информации ИА «Сусанин», один из них находится в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести.

На месте работают следователи и криминалисты. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.