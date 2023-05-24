Инстасамка погасила долг перед ФНС

Рэп-исполнительница и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) погасила долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом 24 мая сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

Другие подробности не уточняются.

Ранее, 5 мая, стало известно, что ФНС вынесла решение о приостановлении всех операций по банковским счетам Инстасамки. Исполнительницу подозревали в неуплате налогов и отмывании денег, девушка попала в черный список инфоцыган.

В дальнейшем, 17 мая, с банковских счетов Инстасамки были сняты ограничения. По данным СПАРК, действующих решений о заблокированных счетах блогера не было.

Правоохранители продолжают проверять блогеров на неуплату налогов и отмывание денег. Так, 2 мая ФНС приостановила операции предприятий Оксаны Самойловой. Ранее уголовные дела завели на Елену Блиновскую и блогера Лерчек. Кроме того, вопросы у налоговой возникли и к Александре Митрошиной.