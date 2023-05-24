Комплекс бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге передали госкорпорации «ДОМ.РФ»

Комплекс зданий и земельный участок бывшего следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге передан «ДОМ.РФ», сообщается 24 мая на сайте УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В то же время в пресс-службе госкорпорации рассказали «Известиям», что объект готовится к продаже на торгах.

Речь идет об участке и 24 строениях на Арсенальной набережной.

«Агентские полномочия в отношении имущественного комплекса бывшего следственного изолятора № 1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области («Кресты») переданы «ДОМ.РФ» в соответствии с решениями правительственной комиссии. В настоящее время ведутся работы по подготовке объекта к реализации на торгах. Сроки, состав лота, формат и условия проведения торговой процедуры будут определены позднее», — отметили в «ДОМ.РФ».

Отмечается, что планируется проведение консультаций с администрацией города, экспертами, жителями и потенциальными инвесторами, которые обладают компетенцией работы с историческими объектами.

«Конечная цель этого взаимодействия — получение территорией новых востребованных функций, ее возвращение в городскую жизнь в составе туристической инфраструктуры», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Тюрьма «Кресты» была создана в 1892 году. С 1964 года стала следственным изолятором № 1. В разные годы здесь находились Лев Троцкий, Александр Керенский, Анатолий Луначарский и др.

В начале мая сообщалось, что в Брянске выставили на торги объект культурного наследия XIX века. Жильцов дома расселили несколько лет назад, и теперь власти решили объявить конкурс по его продаже.