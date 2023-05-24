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Режиссер Богомолов осудил российскую элиту за скорбь о прошлой жизни

Режиссер Богомолов написал статью с осуждением российской элиты за скорбь о прошлой жизни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Театральный режиссер Константин Богомолов осудил российскую элиту за скорбь о прошлой жизни. Свое мнение он 24 мая изложил в статье под названием «Диетическое горе» для «РИА Новости».

По его словам, в России есть категория «особых русских», к которым относятся «люди при деньгах или возможностях», и «условное интеллектуально-интеллигентское сословие». Они, как считает режиссер, продолжают страдать из-за произошедших перемен.

«В феврале 2022 года (начало проведения Россией спецоперации по защите Донбасса. — Ред.) прошлое умерло. Безвозвратно. Поезд истории пошел по иным рельсам. Его не вернуть на прежний путь. Пора оставить страдания о прошлом», — написал он.

По его словам, «особые русские» переживают из-за «потери права жить по лжи» и «жизнью, настоянной на компромиссах и умолчаниях».

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Богомолов указывает, что 24 февраля 2022 года они потеряли право быть «прогрессивными ворами», сидя при этом на двух стульях.

«Надо отбросить презрение к своей стране и своему народу и услышать гул истории и голос людей. Потому что их мнение имеет значение», — такой фразой режиссер заканчивает статью.

24 февраля прошлого года Россия приняла решение о проведении спецоперации по защите Донбасса на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск. Она продолжается. Ряд артистов и деятелей решили выступить с критикой в адрес властей РФ, несмотря на то что украинские войска регулярно обстреливают мирные кварталы Донбасса, нередко жертвами ВСУ становятся дети.

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