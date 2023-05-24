Власти Украины снова призвали жителей страны экономить электричество

Власти Украины призвали жителей страны экономить электричество по вечерам, речь идет о времени с 19:00 до 22:00, сообщил Telegram-канал «Укрэнерго».

По данным ведомства, половодье постепенно снижается, а с ним падает и объем электроэнергии, генерируемой гидроэлетростанциями.

Кроме того, постепенно останавливаются на ремонт энергоблоки атомных и тепловых электростанций.

Экономия электричества особенно важна вечером, так как днем на Украине активно работают солнечные и ветровые электростанции.

«Перенесите по возможности потребление на утро, день или ночь, уменьшите использование мощных электроприборов именно в вечерние часы», — призвали в «Укрэнерго».

Ранее, 17 мая, компания также призвала украинцев уменьшить энергопотребление утром и вечером. Летом на электростанциях пройдет «масштабная ремонтная кампания» в связи с подготовкой к отопительному сезону, отметили энергетики.

В конце апреля замминистра энергетики Украины Фарид Сафаров объявил о повышении тарифов на электроэнергию для того, чтобы энергосистема страны смогла подготовиться к следующей зиме.

По оценкам министерства, для восстановления энергетической системы Украине в 2023 году потребуется $3,4 млрд. Из них $1,2 млрд нужны для закупки определенных ресурсов, остальные — для распределения и восстановления мощностей, а также для обновления линий системы электропередачи.