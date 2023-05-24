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Opel представила рестайлинговую версию хэтчбека Corsa
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Opel представила рестайлинговую версию хэтчбека Corsa

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Фото: Stellantis
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Компания Opel анонсировала обновление своего бестселлера, хэтчбека Corsa. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба концерна Stellantis, в который входит немецкий автопроизводитель.

Рестайлинговая версия хэтчбека Corsa будет поставляться с несколькими двигателями на выбор. Так, автомобиль получил два разных электромотора мощностью 136 и 156 л.с. ― запас хода силовых установок составляет 357 и 402 км соответственно. Также Opel предлагает гибридные версии Corsa с 48-вольтовой стартер-генераторной системой в паре с «роботом» с двойным сцеплением и мощностью 100 и 136 л.с. на выбор.

Большие изменения также претерпел экстерьер автомобиля. Например, новинка получила панель Opel Vizor. Это матричный комплекс передней оптики, объединенный с решеткой радиатора. Главная фишка Opel Vizor ― интеллектуальная система из 14 светодиодов головного света вместо прежних восьми, которая помогает не ослепить водителей автомобилей встречного потока.

В салоне Corsa 2023 года может похвастать анатомическими креслами новой формы, обновленным рулевым колесом, измененным селектором трансмиссии и двумя большими дисплеями панели инструментов и системы медиа.

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15 мая компания Ford показала в Копенгагене новое поколение пассажирской версии фургона Transit Courier ― Tourneo Courier. Компактный пассажирский фургон будет продаваться в трех комплектациях: Active, Trend и Titanium. Поначалу автомобиль будет поставляться с двигателем объемом 1 л мощностью 125 л.с. в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Впоследствии в линейке силовых установок появится электромотор мощностью 136 л.с., расположенный на передней оси. Максимальная скорость электрокара ― 145 км/ч. Аккумулятор емкостью 55 кВт/ч обеспечивает запас хода до 370 км. При быстрой зарядке батарея достигнет отметки 80% за 35 минут, сообщает производитель. Известно, что электрическая версия выйдет в 2024 году и будет называться E-Tourneo Courier.

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