Власти Киевской области сообщили об усиленных проверках на блокпостах

На блокпостах Броварского района Киевской области проходят усиленные проверки. Об этом в среду, 24 мая, сообщает местная районная администрация в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«На территории Броварского района будут осуществляться усиленные фильтрационные мероприятия по проверке граждан и транспортных средств во время пересечения блокпостов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что эти меры продлятся в течение всего сегодняшнего и завтрашнего дня. При этом, с чем они связаны, в администрации не указали.

Ранее в среду стало известно, что в Киев с необъявленным визитом приехал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. В украинской столице он встретился с главой минобороны Украины Алексеем Резниковым. Позднее Резников сообщил, что он и его британский коллега пообщались с пилотами, проходившими обучение в Великобритании, и обсудили вопросы продолжения подготовки украинских военных в Соединенном Королевстве.

В апреле в британском минобороны заявили, что Великобритания обучила более 10 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента старта тренировочной миссии в июле 2022 года. Также в ведомстве указали, что в 2023 году страна намерена обучить еще 20 тыс. новобранцев.