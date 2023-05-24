Реклама
Прямой эфир
Мир
В Польше заявили о планах Запада устроить переворот в Белоруссии
Политика
В Госдуме назвали Ближний Восток препятствием для США в изоляции России
Общество
Артемовск внесут в зону ответственности Шахтерска
Мир
Власти Киевской области сообщили об усиленных проверках на блокпостах
Мир
Власти Украины снова призвали жителей страны экономить электричество
Политика
Путин установил выплаты семьям при гибели сотрудников МЧС РФ в зоне СВО
Мир
Правительство Швейцарии поддержало перепродажу Германии 25 танков Leopard
Культура
Путин присвоил Валерию Кипелову звание заслуженного артиста России
Мир
Супертайфун Mawar обрушился на американский остров Гуам в Тихом океане
Общество
Прокурор запросил 6 лет колонии для пилота сгоревшего в Шереметьево самолета
Авто
Opel представила рестайлинговую версию хэтчбека Corsa
Происшествия
Полицейский и пассажир метро спасли на «Белорусской» упавшего на пути мужчину

Власти Киевской области сообщили об усиленных проверках на блокпостах

В Броварском районе Киевской области проходят усиленные проверки на блокпостах
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo Palamarchuk
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На блокпостах Броварского района Киевской области проходят усиленные проверки. Об этом в среду, 24 мая, сообщает местная районная администрация в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«На территории Броварского района будут осуществляться усиленные фильтрационные мероприятия по проверке граждан и транспортных средств во время пересечения блокпостов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что эти меры продлятся в течение всего сегодняшнего и завтрашнего дня. При этом, с чем они связаны, в администрации не указали.

Ранее в среду стало известно, что в Киев с необъявленным визитом приехал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. В украинской столице он встретился с главой минобороны Украины Алексеем Резниковым. Позднее Резников сообщил, что он и его британский коллега пообщались с пилотами, проходившими обучение в Великобритании, и обсудили вопросы продолжения подготовки украинских военных в Соединенном Королевстве.

«Ни Западу, ни киевскому режиму мир на Украине не нужен»
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин — о рисках дальнейшего расширения НАТО на восток и переговорах с Украиной

В апреле в британском минобороны заявили, что Великобритания обучила более 10 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента старта тренировочной миссии в июле 2022 года. Также в ведомстве указали, что в 2023 году страна намерена обучить еще 20 тыс. новобранцев.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023