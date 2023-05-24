Регионы России представят потенциал в рамках выставочной зоны SPIEF Investment and Business Expo

Выставочное пространство ПМЭФ — SPIEF Investment and Business Expo — станет точкой притяжения для презентации проектов, демонстрации инвестиционного и туристического потенциала российских регионов, открытого диалога между компаниями и инвесторами.

Впервые Ленинградская область представит на ПМЭФ свой туристический потенциал. Как один из лидеров рейтинга регионов России по этому направлению Ленобласть видит в этом драйвер экономического развития, поэтому заявляет его главной темой стенда в 2023 году.

Правительство Московской области расскажет о мерах поддержки предпринимателей и инвесторов Подмосковья.

Сразу три региона Российской Федерации объединятся на стенде АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» — института пространственного развития Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва. Цель Корпорации – содействие социально-экономическому развитию регионов Енисейской Сибири. Важным направлением работы является развитие сотрудничества крупных инвесторов с представителями малого и среднего бизнеса, научно-образовательного комплекса.

Потенциал Дальнего Востока и Арктики представит экспозиция Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики «Арктика – территория диалога». В рамках работы дискуссионной площадки ведущие эксперты, представители крупнейших компаний, руководители федеральных и региональных органов власти обсудят широкий круг вопросов, связанных с привлечением в Арктику профессиональных кадров, развитием СМП, научным сотрудничеством, климатическими изменениями, энергетикой, туризмом, экологией.

«Большая Сибирь» – общий бренд, под которым на Форуме выступают все десять регионов Сибирского федерального округа. Сибирь — это огромный макрорегион, и название «Большая Сибирь» отражает его характеристики. На едином стенде СФО «Большая Сибирь» представлены лучшие, зачастую уникальные проекты развития, которые дают мощный импульс роста не только региональным экономикам, но и экономике страны в целом.

Достижение технологического суверенитета, подготовка высококвалифицированных кадров, развитие российского образования и науки — ключевые идеи стенда Минобрнауки России. На стенде также можно ознакомиться с работой филиалов российских вузов и экспортом российского образования за рубеж. Для обсуждения проектов организована зона интервью.

Калужская область поделится лучшими творениями умов региона: цифровые сервисы «Меркатор», инновационные лекарственные препараты «ФармЭйд», дизайнерские решения «Элмат» и высокотехнологичные продукты других компаний.

Промышленный, культурный и туристский потенциалы являются основополагающими в презентации Республик Дагестан, Северная Осетия — Алания и Псковской области.

Сразу два региона посвятили свои экспозиции памятным датам: Пермский край – празднованию 300-летнего юбилея г. Перми, правительство Тамбовской области — 150-летнему юбилею композитора, пианиста и дирижера С.В. Рахманинова.

Нижегородская область представит приоритетные проекты развития региона: масштабная транспортная реформа, строительство новых станций метро, проекты комплексного редевелопмента исторических территорий, развитие нижегородской агломерации, строительство IT-кампуса и Ледового дворца.

Впервые на ПМЭФ будут работать тематические стенды — Чеченской Республики и Республики Калмыкия.

Белгородская область четыре года подряд находится в первой десятке рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России. На стенде будут представлены новые проекты в области архитектуры и экологии. Гости Форума могут осуществить виртуальную прогулку по новому общественному пространству в центре города, оценить современные системы зеленой инфраструктуры, которая позволит Белгороду войти в десятку самых озелененных городов мира.

Экспозиция Новгородской области оформлена в стиле советского модернизма – это переосмысление всего самого лучшего, что было в нашей истории.

Новые субъекты Российской Федерации — Запорожская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область — также представят свои проекты.

Российское общество «Знание» вновь возведет студию, в которой пройдут просветительские мероприятия с участием известных спикеров.