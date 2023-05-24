Фура полностью сгорела у придорожного кафе в Омской области

Грузовой автомобиль полностью сгорел возле придорожного кафе на трассе в Омской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС в среду, 24 мая.

ЧП произошло днем ранее на 32-м километре трассы Омск – Калачинск возле заведения общепита. Припаркованная фура внезапно загорелась около 10:30.. Как отмечает ИА «Город55», внутри прицепа были емкости с неизвестным содержимым.

Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил уже весь грузовик на площади 20 кв м. На месте работали восемь спасателей и две пожарных машины. Огонь удалось полностью потушить к 13:35, на его ликвидацию ушло более двух часов.

В МЧС уточнили, что фура и полуприцеп 2021 года выпуска повреждены полностью и не подлежат восстановлению. Причина пожара и сумма материального ущерба устанавливаются, пишет ИА «Омскрегион».

Ранее в мае сообщалось, что пять дорог отремонтируют в Омске в 2024 году. Начальная стоимость контрактов составляет почти 500 млн рублей.