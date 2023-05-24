Мужчина погиб при пожаре в квартире в Пензенской области
Следственный комитет проводит проверку по факту пожара в жилом доме в селе Надеждино Пензенской области. В результате возгорания погиб 64-летний мужчина.
Пожар произошел в ночь на 24 мая на улице Сельской. Тело погибшего было обнаружено после ликвидации возгорания. Известно, что мужчина жил один, пишет ИА «Пенза-пресс».
Для установления точных обстоятельств гибели местного жителя назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
В Самаре один человек погиб и трое пострадали при пожаре в многоквартирном доме. Площадь горения составила около 40 кв. м.