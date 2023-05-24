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Мужчина погиб при пожаре в квартире в Пензенской области

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Следственный комитет проводит проверку по факту пожара в жилом доме в селе Надеждино Пензенской области. В результате возгорания погиб 64-летний мужчина.

Пожар произошел в ночь на 24 мая на улице Сельской. Тело погибшего было обнаружено после ликвидации возгорания. Известно, что мужчина жил один, пишет ИА «Пенза-пресс».

Для установления точных обстоятельств гибели местного жителя назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В Самаре один человек погиб и трое пострадали при пожаре в многоквартирном доме. Площадь горения составила около 40 кв. м.

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