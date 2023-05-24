Захарова пообещала ответ Москвы на возможные новые санкции ЕС

Москва подготовит ответ на очередные санкции Евросоюза (ЕС). Об этом в среду, 24 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Санкции Запада в отношении нашей страны нелегитимны, незаконны. Они противозаконны. Они были приняты без какого-либо участия Совета Безопасности ООН. Разрабатываемые сейчас экстерриториальные ограничения нелегитимны вдвойне», — сказала она в ходе брифинга.

Захарова также добавила, что Россия адаптировалась к нынешним условиям, включающим вводимые ограничения в отношении РФ.

Кроме того, дипломат отметила, что ЕС в первую очередь «ударяет по самим себе», вводя новые антироссийские санкции. По ее словам, действия Евросоюза «оттолкнут от него другие страны и создадут тенденцию к формированию многополярного мира».

В этот день депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек рассказал «Известиям», что Евросоюз не станет ослаблять санкции против России в обозримом будущем. По его словам, такая ситуация наносит вред экономическому развитию самого Евросоюза.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин также выразил мнение, что Россия и Китай дадут совместный отпор устремлениям ряда стран Запада навязывать свою волю при помощи санкций. Он добавил, что Москва и Пекин создадут благоприятные условия для уверенного продвижения к общим стратегическим целям.

23 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает санкционную политику ЕС в отношении России безуспешной и назвал неразумным введение 11-го пакета санкций. Он отметил, что действия Евросоюза противоречат здравому смыслу и просто не работают.

Днем ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что главы МИД стран Евросоюза не приняли решение об 11-м пакете санкций в отношении России и новом транше военного финансирования Украины.

12 мая президент России Владимир Путин заявлял, что применение нелегитимных санкций и разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносят урон всей международной правовой системе.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.