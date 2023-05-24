«Сбер» вошел в топ-5 сильнейших B2B-брендов мира

«Сбер» занял пятое место в топе сильнейших B2B-брендов мира, подготовленном компанией Brand Finance. При этом в список, состоящий в общей сложности из 10 строчек, также вошли несколько китайских банков, однако их показатели оказались слабее.

Индекс силы бренда учитывался при составлении Brand Finance общего рейтинга самых дорогих B2B-брендов планеты (Global Most Valuable B2B Brands Index 2023), в который вошли 100 компаний. В этом списке российский банк занял 92 место.

«Уже не первый год «Сбер» сохраняет статус самого сильного и ценного бренда в России. Отчет Brand Finance продемонстрировал, что даже в сложных обстоятельствах российский банк показывает отличные финансовые результаты, запускает инновационные продукты и сервисы для предпринимателей, сохраняя и приумножая их доверие. Все это позволило ему стать сильнейшим банковским брендом на планете для корпоративных клиентов», — прокомментировали в пресс-службе Сбербанка.

Индекс силы бренда рассчитывается с помощью системы показателей, которая включает в себя оценку инвестиций в маркетинг, акционерный капитал и эффективность ведения бизнеса.

Brand Finance — международная консалтинговая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Она была основана в 1996 году, сейчас представлена в 20 странах.