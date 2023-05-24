Порядка 250 млн рублей выделили на проекты ТОС в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в 2023 году на реализацию проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) выделили 250 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Всего 379 инициатив. На эти цели выделено 250 млн рублей — на 50 млн больше, чем годом ранее», — рассказала начальник отдела развития территориального общественного самоуправления комитета по внутренней политике правительства края Лилия Гронская.

Проекты планируется реализовать в 97 муниципалитетах региона. В частности, как уточняет РИА «Восток-Медиа», благоустройством уже занялись жители села Малышево Хабаровского района. В этом году ТОС получило 3,19 млн рублей на два проекта: обустройство пешеходных зон от остановки до моста и оттуда до школы.

В настоящее время в Хабаровском крае создано 1428 ТОСов. Из них в краевом центре работают 267 самоуправлений, в их деятельность вовлечено более 51 тыс. человек, пишет ИА AmurMedia.

За последние три года Хабаровск по количеству ТОСов с последнего по региону места вышел на первое. 24 мая городская администрация сообщила, что гордума утвердила границы участков для еще пяти новых территориальных общественных самоуправлений.