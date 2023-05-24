Донские фермеры дали прогноз на урожай клубники

Богатый урожай грунтовой клубники ожидается в Ростовской области в 2023 году, рассказали телеканалу «Дон-Тр» предприниматели, специализирующиеся на выращивании этой ягоды.

По словам одного из фермеров, с одного куста вызревает около 300 г клубники, а с гектара выходит более 10 тонн. Хотя в этом году солнечных дней немного меньше, чем в прошлом, к 1 июня ягода в грунте начнет дружно поспевать, добавил он.

Эксперты назвали особенностью донской клубники то, что она не водянистая, а сухая. Пока цена на ягоды не зафиксировалась и из местной на рынках представлен только тепличный вариант. За 1 кг придется заплатить от 350 до 500 руб., отмечает RostovGazeta.

Ранее в мае врач рассказала, как снизить содержание нитратов в ранних овощах и фруктах. В первую очередь желательно мыть купленные плоды перед закладкой на хранение в холодильник.