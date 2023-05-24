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Минобороны назвало число обучившихся военных специалистов с начала СВО

Шойгу: с начала СВО прошли обучение более 120 тыс. военных специалистов
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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С начала специальной военной операции (СВО) на Украине прошли обучение более 120 тыс. военных специалистов. Об этом сообщил 24 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства, в ходе которого обсуждалась подготовка младших специалистов в Вооруженных силах (ВС) России.

«С начала специальной военной операции прошли обучение более 120 тыс. военнослужащих», — сказал он.

Для группировок войск и вновь формируемых воинских соединений и частей обучены более 21 тыс. специалистов, отметил он.

В том числе около 5 тыс. военнослужащих обучены работе на таких высокотехнологичных образцах, как танки Т-90М «Прорыв», БМП-2М с боевым модулем «Бережок», БМП-3, а также различных комплексах беспилотников, добавил Шойгу.

«Отмечу, что учебные центры не только осуществляют одиночную подготовку, но и обучают расчеты, экипажи танков и боевых машин, в том числе для формируемых в новых регионах соединений и воинских частей», — продолжил министр.

Шойгу обратил внимание, что нагрузка на учебную часть значительно возросла, но это не должно сказаться на качестве образования.

«Программы подготовки необходимо корректировать с учетом опыта специальной военной операции. Военнослужащие должны владеть новыми приемами ведения боя, уметь эффективно применять вооружение, знать тактику и технику противника, чтобы умело этому противостоять», — подчеркнул он.

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