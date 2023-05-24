Запуск грузового корабля «Прогресс МС-23» с Байконура. Видеотрансляция

«Роскосмос» в среду, 24 мая, запускает с космодрома Байконур грузовой космический корабль «Прогресс МС-23». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Корабль отправится к Международной космической станции. Полет займет около 3 часов и 25 минут. Планируется, что пристыковка к модулю «Поиск» российского сегмента МКС состоится в 19:21 мск.

«Прогресс МС-23» доставит на станцию 2491 кг грузов — 499 кг топлива для дозаправки, 630 кг питьевой воды и 40 кг азота. Также на его борту ресурсное оборудование, инструменты, расходники и укладки для проведения научных экспериментов. Корабль также доставит одежду, продукты питания и санитарно-гигиенические средства для экипажа. Кроме того, на грузовике отправляется универсальное рабочее место УРМ-Д для установки на внешней поверхности служебного модуля «Звезда».

По данным «Роскосмоса», грузовое судно пробудет на орбите около шести месяцев.