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Эксперт по питанию рассказал о вредных пищевых привычках россиян

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Фото: ТАСС/Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa
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Пищевые привычки, которые россиянам прививают с детства, могут негативно сказать на здоровье. Подробнее о гастрономических заблуждениях рассказал эксперт по диетическому питанию Артем Верис 24 мая.

По его словам, замена газировки соком — это не лучший вариант, поскольку и тот и этот напиток вредят желудку.

«Перед продажей соки проходят промышленную обработку и лишаются многих полезных свойств. При этом для лучшего хранения и вкуса в конечный продукт добавляют сахар и консерванты. Однако соки и так содержат большое количество сахаров, что делает ситуацию с сахаром в напитке еще более ужасающей», — рассказал эксперт.

Вторым негативным аспектом является фраза «ешь быстрее, хватит кашу по тарелке размазывать». По мнению Вериса, эта фраза вызывает стресс. Более того, прием пищи в спешке провоцирует плохое переваривание, так как желудочная кислота не успевает взаимодействовать с большими кусками пищи.

Также деструктивное пищевое поведение провоцируют фразы, которые делают из еды вознаграждение, так как человек начинает невольно переедать из-за установившейся цепочки действий.

«Поешь «про запас», а то потом проголодаешься» — то же самое, что и есть, даже когда чувства голода нет, а значит — переедать. В этом случае человек получает избыток калорий, а значит, будет набираться лишний вес. А то, насколько долго человек будет оставаться сытым, определяет не только количество еды, но и качество», — рассказал эксперт по диетическому питанию в беседе с «Газета.Ru».

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Ранее в этот день врач-эндокринолог Зухра Палова дала советы, как побороть ложное чувство голода. По ее словам, нередко ощущение голода появляется при переходе на правильное питание, иногда его можно спутать с жаждой, потому стоит выпивать каждый день не менее 2 л воды. Помимо этого, стоит сохранять интервал между приемами пищи в 3–5 часов или устраивать перекус между основными приемами.

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