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Автомобиль сбил мальчика на самокате на пешеходном переходе на востоке Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Автомобиль Mercedes сбил мальчика, пересекавшего на самокате проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице 3-я Парковая в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в среду, 24 мая.

«На улице 3-я Парковая 56-летний водитель автомобиля Mercedes не уступил дорогу 10-летнему пешеходу, пересекавшему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате», — сказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

Пострадавшего доставили в больницу.

Прокуратура Восточного административного округа (ВАО) взяла на контроль выяснение всех обстоятельств аварии, а также ход и результаты административного расследования.

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20 мая заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Владимир Ланцов рассказал «Известиям» о том, какие травмы могут подстерегать детей летом и как обезопасить ребенка от них.

Ранее, 17 мая, врач высшей категории Сергей Длин дал советы по безопасной езде на самокате. По его словам, важно использовать шлем, чтобы уберечься в случае аварии, отметил он в беседе с телеканалом «360».

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