В парламенте Армении произошла потасовка между депутатами

В Национальном собрании Армении произошла потасовка во время пленарного заседания между депутатами от правящей фракции и оппозиции. Видео распространилось в социальных сетях 24 мая.

После выступления члена фракции «Айастан», экс-мэра Сисиана Артура Саркисяна, между ним и представителем «Гражданского договора» Овиком Агазаряном возникла словесная перепалка. Отмечается, что Саркисян обвинил одного из кандидатов, Армена Даниеляна, в своем незаконном аресте в ноябре 2021 года. После чего на его слова грубо отреагировал Агазарян, передает корреспондент «РИА Новости».

Словесная перепалка позже переросла в потасовку. К депутатам присоединились и другие представители правящей фракции.

С целью прекратить инцидент спикер Ален Симонян попросил службу безопасности вывести оппозиционного депутата из зала. Саркисян в ответ на это назвал действия охраны незаконными, пообещав, что они «еще за это ответят».

Ранее, 22 марта, между депутатами парламента Грузии произошла стычка, в ходе которой они подрались микрофонами. Сначала Виктор Джапаридзе из партии «Грузинская мечта» бросил устройство в оппозиционного депутата Тариела Накаидзе. Некоторое время спустя то же самое сделал его однопартиец Джапаридзе Леван Мгалоблишвили.