Нейросеть назвала плюсы и минусы жизни в Нижнем Новгороде

Искусственный интеллект назвал главные плюсы и минусы жизни в Нижнем Новгороде. Соответствующий вопрос задал нейросети корреспондент издания «НьюсНН».

Самым главным минусом, по мнению нейросети, являются частые пробки на дорогах, в которых местные жители стоят по несколько часов. Также к недостаткам относится очень грязный воздух из-за большого числа заводов, дорогое жилье и высокий процент преступности в некоторых районах города.

К тому же коренные жители приволжской столицы обладают особым произношением и диалектом, поэтому иногородним сложно понимать, о чем идет речь.

Из плюсов искусственный интеллект назвал географическое положение. Из Нижнего Новгорода можно уехать в соседние регионы и даже в другую страну. Еще нейросеть отметила высокую зарплату в крупных компаниях или на предприятиях, а также высокий уровень образования.

К достоинствам было отнесено множество развлечений и достопримечательностей, возможность попробовать разнообразную кухню из разных стран мира. Приехавшим в Нижний Новгород есть куда сходить и на что посмотреть.

Ранее в мае сообщалось, что летом 2023 года в Нижнем Новгороде планируют открыть 15 муниципальных пляжей, а также пять зон отдыха. На территориях у воды проводится уборка.