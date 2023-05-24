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Гаврилов назвал поставку авиации Киеву каплей в море для России
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Гаврилов назвал поставку авиации Киеву каплей в море для России

Гаврилов: поставка авиации Киеву является эскалацией с предельными рисками для Запада
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Фото: ТАСС/EPA/ROBERT GHEMENT
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Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов 24 мая назвал поставку авиации Украине каплей в море, с точки зрения России. Однако для Запада, по его словам, это эскалация с предельными рисками.

«Для затягивания конфликта и создания условий для «поражения» России ваши правительства передают на Украину более 600 видов вооружений и военной техники», — подчеркнул он во время выступления на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Гаврилов заявил, что «из штаб-квартиры НАТО звучат заявления о разработке первого после окончания холодной войны крупномасштабного плана на случай прямого конфликта с Россией». Глава делегации РФ назвал «использование Украины для противодействия Российской Федерации» результатом панического страха коллективного Запада «перед объективным процессом становления многополярности и разрушения американоцентричной гегемонии».

«Именно поэтому в столицах по обе стороны Атлантического океана равнодушно воспринимают тот факт, что спонсируемый из кармана НАТО и ЕС киевский террористический режим продолжает развязанную им в 2014 году войну против русских», — заявил он.

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Канцлер Германии Олаф Шольц 21 мая заявил, что участие ФРГ в возможной поставке истребителей F-16 на Украину не обсуждается. Он подчеркнул, что обучение боевиков украинских вооруженных формирований на истребителях — «важный сигнал» для России. Шольц отметил также, что Берлин при этом оказывает Киеву поддержку танками, боеприпасами и «всеми возможностями противовоздушной обороны».

19 мая помощник президента США Джейк Салливан сказал, что Штаты и их союзники в ближайшем будущем решат, кто и в каком количестве отправит на Украину истребители F-16. Он добавил, что на все истребители, поставляемые США и другими государствами, распространяется обязательство не наносить удары по территории России.

На следующий день Италия сообщила о неготовности участвовать в поставках истребителей F-16, потому что не располагает такими самолетами.

В начале мая украинский президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Запад поставит Киеву боевые самолеты, когда украинские войска перейдут в наступление.

Однако еще в марте глава Пентагона Ллойд Остин указал: руководство США считает, что истребители четвертого поколения понадобятся Украине лишь в будущем, а сейчас ей нужны средства противовоздушной обороны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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