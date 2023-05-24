Человек погиб в результате пожара в жилом доме в Тюменской области
В Тобольском районе Тюменской области в результате пожара в жилом доме погиб человек. Об этом 24 мая сообщает Megatyumen.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Пожар произошел днем 23 мая в селе Преображенка. К моменту прибытия спасателей огнем были полностью охвачены жилой дом и надворные постройки.
Общая площадь возгорания составила 61 кв. м. В результате погиб один человек.
Как уточняет ИА «Ура.ру», в тушении были задействованы девять человек и четыре единицы техники. Обстоятельства и причину возникновения пожара устанавливают дознаватели МЧС.
Ранее 24 мая сообщалось, что в Башкортостане возбудили уголовное дело по факту серьезного пожара в частном доме. Погибли трое взрослых и подросток. Огонь охватил жилой дом, баню и сарай.