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Человек погиб в результате пожара в жилом доме в Тюменской области

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В Тобольском районе Тюменской области в результате пожара в жилом доме погиб человек. Об этом 24 мая сообщает Megatyumen.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Пожар произошел днем 23 мая в селе Преображенка. К моменту прибытия спасателей огнем были полностью охвачены жилой дом и надворные постройки.

Общая площадь возгорания составила 61 кв. м. В результате погиб один человек.

Как уточняет ИА «Ура.ру», в тушении были задействованы девять человек и четыре единицы техники. Обстоятельства и причину возникновения пожара устанавливают дознаватели МЧС.

Ранее 24 мая сообщалось, что в Башкортостане возбудили уголовное дело по факту серьезного пожара в частном доме. Погибли трое взрослых и подросток. Огонь охватил жилой дом, баню и сарай.

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