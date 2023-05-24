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Веб-сервер Angie PRO вошел в реестр отечественного ПО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В реестр отечественного программного обеспечения (ПО) включили первый российский веб-сервер — Angie PRO, созданный бывшей командой Nginx. Об этом 24 мая сообщили «Известиям» в компании-разработчике «Веб-сервер», работающей под брендом Angie.

Запись о включении в реестр размещена 17 мая.

Веб-серверы остаются одними из ключевых элементов инфраструктуры для работы сайтов, необходимых для передачи данных между конечным пользователем и сервером. Программный продукт обрабатывает запросы пользователей, выдает в ответ на них HTML-страницы, изображения, видео и отвечает на другие запросы.

В настоящее время Angie PRO является ключевым компонентом для целых классов программного обеспечения, отнесенных правительством РФ к критически важным для развития экономики страны и невоспроизводимых в рамках обычного рыночного механизма — балансировщикам трафика (замена Citrix ADC/Netscaler, Radware, F5 BIG-IP) и системам мониторинга управления сетевой инфраструктуры.

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«Включение Angie PRO в реестр отечественного ПО уже в ближайшее время позволит заменить иностранные решения в ряде органов государственной власти и госкорпораций страны», — заявил генеральный директор компании «Веб-сервер» Заур Абасмирзоев.

Он отметил, что Angie PRO тестируют ряд крупных компаний с целью перехода на него. Angie на базе версии с открытым исходным кодом разработал свою версию ПО, обратил внимание Абасмирзоев.

Ранее Angie PRO прошел сертификацию совместимости с операционными системами РЕД ОС, Astra Linux Special Edition и «Альт Сервер 10».

Веб-сервер стал единственным продуктом своего класса, подтвердившим совместимость со всеми тремя российскими операционными системами. Компания «Веб-сервер» также планирует создание дополнительных приложений в виде единого интерфейса для кластера Angie PRO с метриками на дашборде и визуальным редактором конфигурации всех инсталляций.

В октябре 2022 года руководитель Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (информационно-коммуникационных технологий), утверждающего стратегии цифровой трансформации госкомпаний, Илья Массух рассказал «Известиям» о поставленной задаче заместить иностранное ПО российским на 70%.

На сегодняшний день, по его словам, баланс составляет 30:70, где большую часть составляет зарубежное ПО.

Тогда же Минцифры РФ сообщило о запуске маркетплейса Russoft.ru, где собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского ПО. Как рассказали в ведомстве, Russoft.ru — это площадка для взаимодействия разработчиков и заказчиков ПО.

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