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В Кремле прокомментировали арест ученых из Новосибирска по делу о госизмене

Песков призвал не делать выводов о тенденциях в связи с задержанием сибирских ученых за госизмену
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с арестом новосибирских ученых, подозреваемых в госизмене. В ходе общения с журналистами в среду, 24 мая, он призвал не делать преждевременных выводов о каких-либо тенденциях.

Ранее в Сети появилось открытое письмо сибирских ученых, из которого стало известно об аресте известного физика, главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Валерия Звегинцева и двух его коллег по уголовным делам о госизмене. По некоторой информации, их обвиняют в связях с Китаем.

Песков рассказал, что в Кремле ознакомились с обращением, однако вряд ли смогут дать какую-либо оценку в связи со следственными действиями.

«Мы действительно видели это обращение. <...> Это очень серьезное обвинение. Разумеется, человек может быть признан виновным только по решению суда. И конечно, в ходе каких-то следственных действий мы не имеем права говорить о каких-то позициях», — сказал Песков.

Он также отметил работу спецслужб и призвал не делать выводы преждевременно.

«Я бы не делал выводы о каких-то тенденциях. <...> Наши спецслужбы выполняют свои функции, оберегают гостайну. Это важная работа ведется постоянно», — добавил пресс-секретарь президента.

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До этого в разговоре с «Известиями» сотрудники РАН заявили, что не знают, из-за какой публикации Звегинцева заподозрили в госизмене. Ученые упомянули о том, что это уже третий подобный случай. Летом 2022 года были арестованы Анатолий Маслов и Александр Шиплюк.

24 мая также стало известно, что в Ростове-на-Дону задержан по подозрению в госизмене инженер-конструктор предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Как сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России, он передавал Украине данные о российских системах противовоздушной обороны (ПВО) и личном составе Вооруженных сил (ВС) РФ.

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