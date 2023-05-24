Министр обороны Великобритании Уоллес приехал в Киев

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в среду, 24 мая, приехал в Киев с необъявленным визитом. Глава минобороны Украины Алексей Резников обсудил с ним вопросы продолжения подготовки украинских военных в Соединенном Королевстве.

По словам Уоллеса, он каждый раз «испытывает удовлетворение», когда посещает Киев и общается с украинскими военными, передает RT.

В свою очередь, Резников заявил, что он и его британский коллега уже встретились с пилотами, проходившими обучение в Великобритании, и уже применяют крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее в этот день стратегический аналитик Говард Уилдон заявил, что у Великобритании заканчивается оружие для передачи Украине.

Он напомнил о недавней передаче Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, способных поражать цели на расстоянии 150 км. По его мнению, передача Киеву вооружений привела к тому, что у Лондона стало недостаточно средств «для защиты Великобритании и выполнения международных обязательств».

Он также предположил, что срок годности ракет уже истек.

Минобороны Великобритании сообщило о поставках Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow 11 мая. Ими был нанесен ряд ударов по Донецкой и Луганской народным республикам.

Позже Уоллес подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять поставленные Лондоном ракеты, не приводя никаких подробностей.

20 мая представитель силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР) отметил, что украинские боевики ударили по Мариуполю, предположительно, ракетами Storm Shadow. По словам источника «Известий», снаряд попал в здание, после прилета начался пожар. Пострадавших не было.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.