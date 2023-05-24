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Один человек пострадал при пожаре в здании театра Et Cetera в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Один человек пострадал в результате возгорания в административном здании в Красносельском районе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице в среду, 24 мая.

«К сожалению, на пожаре имеется пострадавший, который передан медикам», — рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

Пострадал сотрудник МЧС, принимавший участие в ликвидации возгорания. По предварительной информации, он надышался угарным газом.

Ранее в этот день сообщалось, что в 10:13 на пульт спасателей поступила информация о пожаре в семиэтажном административном здании по адресу: Фролов переулок, д. 2. По указанному адресу располагается театр Et Сetera.

Возгорание произошло в подсобном помещении на пятом этаже. В 10:50 пожар был ликвидирован на площади 5 кв. м. До прибытия сотрудников МЧС 50 человек покинули здание самостоятельно, пишет «Москва 24».

В этот же день пожар произошел в пятиэтажном здании на северо-востоке Москвы в магазине самокатов, который находится на первом этаже на Гостиничном проезде. На данный момент пожар ликвидирован.

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