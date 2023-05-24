Реклама
Прямой эфир
Мир
В Великобритании заявили об истощении запасов оружия после его передачи Киеву
Мир
В ЕС согласовали продление отмены пошлин на ввоз товаров с Украины еще на год
Экономика
Минпромторг оптимизирует список параллельного импорта
Общество
Фальков назвал электронную подачу документов главным способом для поступления в вуз
Мир
В Бразилии исключили рост поддержки Украины на фоне турне главы МИД Британии
Политика
Путин заявил о возникновении новых очагов напряженности в мире
Мир
В Великобритании заявили о скором конце господства США и G7 из-за роста влияния БРИКС
Экономика
В Минэнерго не рассматривают вопрос запрета экспорта бензина
Политика
Востоковед допустил давление на Японию со стороны США по вступлению в НАТО
Общество
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за возможного града и гроз
Мир
Defence One сообщила о наращивании темпов поставок вооружения на Украину из США
Общество
В Москве проходит прощание с замглавы Минобрнауки Кучеренко

Женщина погибла при пожаре в многоквартирном доме в Астрахани

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Астрахани проводится проверка по факту пожара в пятиэтажном доме на улице Татищева. В результате происшествия погибла женщина 1962 года рождения.

Информация о пожаре поступила в ночь на 24 мая. Огонь охватил площадь квартиры около 20 кв. м. В тушении задействовали три машины спецтехники, участвовали семь человек, уточняет «Астрахань 24». Ликвидировать пожар удалось в течение 20 минут.

Тело женщины обнаружено на месте происшествия. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее в этот день в Башкортостане возбудили уголовное дело по факту серьезного пожара в частном доме. Погибли трое взрослых и подросток. Огонь охватил жилой дом, баню и сарай.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023