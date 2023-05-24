Женщина погибла при пожаре в многоквартирном доме в Астрахани
В Астрахани проводится проверка по факту пожара в пятиэтажном доме на улице Татищева. В результате происшествия погибла женщина 1962 года рождения.
Информация о пожаре поступила в ночь на 24 мая. Огонь охватил площадь квартиры около 20 кв. м. В тушении задействовали три машины спецтехники, участвовали семь человек, уточняет «Астрахань 24». Ликвидировать пожар удалось в течение 20 минут.
Тело женщины обнаружено на месте происшествия. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее в этот день в Башкортостане возбудили уголовное дело по факту серьезного пожара в частном доме. Погибли трое взрослых и подросток. Огонь охватил жилой дом, баню и сарай.