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Захарова заявила о дальнейшем пресечении террористических вылазок Украины

Захарова: Россия будет и далее жестко пресекать террористические вылазки Украины
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Россия будет и впредь жестко пресекать любые террористические вылазки, как это было в случае с нападением украинских диверсантов в Белгородской области. Об этом 24 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Дипломат отметила, что нападение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Белгородскую область было организовано, чтобы создать у западных кураторов киевского режима ложное впечатление высокой боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Все подобные террористические вылазки будут и далее жестко пресекаться. А о террористическом характере киевского режима и, кстати говоря, его кураторов уже, мне кажется, говорить дополнительно не требуется», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что прицельные удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре с целью запугивания являются проявлением терроризма и экстремизма, который и процветает среди руководства Украины.

Представитель российского МИДа также напомнила, что в мае 2022 года, после освобождения Мариуполя, ВСУ нанесли по городу удар дальнобойными ракетами, поставленными западными странами.

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Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день ДРГ Украины попыталась проникнуть на территорию округа, однако российские военнослужащие пресекли вылазку.

После этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за проникновения ДРГ отселены жители девяти населенных пунктов. Кроме того, из-за обстрелов области ВСУ пострадали 13 человек.

23 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что остатки проникшей в Грайворонский округ ДРГ были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации. Тогда же режим контртеррористической операции в регионе был отменен.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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