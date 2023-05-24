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Партию контрафактного сидра изъяли в Ленинградской области

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Полиция обнаружила крупную партию контрафактного сидра в Ленинградской области. Изъято почти 6 тыс. бутылок с напитком.

Спиртное хранилось в производственных помещениях вблизи деревни Большое Тешково. Склады были арендованы оптовой торговой компанией. В единой государственной информационной системе продукция отсутствовала, документов на сидр также не было. Об этом сообщает телеканал «78».

Партию изъяли сотрудники экономической полиции. По данному факту проводится проверка, образцы напитка направлены на экспертизу.

В Удмуртии двух местных жителей осудили за продажу контрафактных сигарет. Стоимость изъятой партии превысила 3 млн рублей.

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