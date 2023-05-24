В Калининграде временно закроют мост на улице Суворова

Мост на улице Суворова в Калининграде временно закроют для проведения ремонта. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки.

Проезд по переправе будет недоступен с 2 июня по 26 августа, пишет ИА FlashNord. Рабочим предстоит выполнить капитальный ремонт подъездов к мосту. Подрядная организация согласовала схемы объезда.

В Пскове с 20 мая закрыли вторую половину Ольгинского моста. Подрядчик уже привел в порядок две полосы переправы. Стоимость ремонта моста оценивается в 90 млн рублей.