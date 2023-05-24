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В Бразилии исключили рост поддержки Украины на фоне турне главы МИД Британии

Politico: в Бразилии и Чили исключили рост поддержки Киева на фоне турне главы МИД Великобритании
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Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
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В Бразилии и Чили исключают рост поддержки Украины на фоне турне министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли по странам Латинской Америки. Об этом в среду, 26 мая, написала газета Politico со ссылкой на местных чиновников.

«В идеальном мире британцы хотели бы, чтобы Бразилия присоединилась к санкциям. Но они достаточно умны, чтобы понимать, что такой вещи, как идеальный мир, не существует и всё так, как есть», — сказал бразильский чиновник.

Чилийский чиновник, в свою очередь, также заявил, что Лондон не сможет убедить Чили оказать военную поддержку Киеву.

«Это вопрос, который должен решаться ведущими державами», — пояснил он.

По информации издания, в ходе своего визита Клеверли намерен обсудить не только сотрудничество Великобритании с государствами Латинской Америки в разных сферах, но и их соответствующие подходы к России и Китаю.

Бразильский госслужащий отметил, что и Лондон, и Бразилиа, руководствуясь своими интересами, стремятся «найти правильный баланс» в своих отношениях с Пекином.

«Было бы нелепо, если бы министр иностранных дел поехал в Бразилию и попросил ее меньше торговать с Китаем. Он знает, что это было бы плохой идеей», — считает он.

Между тем источник издания из Чили ожидал, что Клеверли предложит больше обязательств с британской стороны, чтобы войти в доверие народа страны.

«Если вы хотите конкурировать с Китаем, вы должны платить. Вы должны принести что-то взамен», — добавил он.

Глава МИД Великобритании отправился в турне по странам Латинской Америки и Карибского бассейна для возобновления отношений Соединенного Королевства с регионом. Он уже посетил Ямайку и Колумбию. После поездки в Чили Клеверли приедет в Бразилию.

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Ранее, 21 мая, газета Financial Times написала, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита G7 вопреки просьбам французского коллеги Эммануэля Макрона.

Позднее да Силва сообщил, что его встреча с Зеленским не состоялась из-за того, что президент Украины опоздал.

Лула да Силва с начала российской спецоперации выступал за мирное урегулирование и дипломатическое разрешение конфликта. 14 апреля он сказал, что США и Европа должны перестать поощрять украинский конфликт, в том числе поставками оружия Киеву. По его словам, это первое, что необходимо сделать, чтобы прийти к миру.

До этого, 30 марта, правительство Бразилии отказалось подписывать итоговую декларацию «Саммита за демократию».

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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