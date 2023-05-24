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Партнерский материал

ПСБ выпустил кредитные карты для жителей ДНР и ЛНР

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ПСБ предложил жителям Донецкой и Луганской народных республик кредитную карту «100+». Об этом говорится в сообщении банка.

Отмечается, что по кредитной карте действует беспроцентный период до 101 дня. Минимальный лимит составляет 10 тыс. рублей. Выпуск и обслуживание осуществляется бесплатно.

С карты можно без комиссии снимать наличные в банкоматах ПСБ и банков-партнеров на территории РФ — единовременно до 3 тыс. рублей, а суммарно в месяц — до 30 тыс. рублей.

Подать заявку и получить карту можно в любом из порядка 380 отделений ПСБ, работающих в Донецкой и Луганской народных республиках.

«Запуск кредитных карт дополнил линейку доступных финансовых продуктов и сервисов, предоставляемых банком в новых регионах, способствуя дальнейшему развитию современной финансовой инфраструктуры и повышению качества жизни населения», — отметили в пресс-службе банка.

Там напомнили, что ПСБ «первым из российских системно значимых банков предоставил комплексное банковское обслуживание» в новых субъектах РФ, «выстроив платежную инфраструктуру и реализуя все социально значимые сервисы и услуги для населения и бизнеса».

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