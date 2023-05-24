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Свыше 50 нарушителей охоты задержали в Калужской области

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За весенний период охоты в Калужской области выявили больше 50 нарушителей. Об этом сообщает газета «Весть» со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии региона.

По данным ведомства, всего выдали почти 3,1 тыс. разрешений на весеннюю охоту. За сезон специалисты провели свыше 300 рейдов, во время которых были выявлены нарушения. После окончания сезона все охотники должны предоставить сведения о добыче в министерство.

В 2023 году охотничьи угодья общего пользования появились в Мосальском, Дзержинском и Кировском районах.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области до 22 мая действовал запрет на охоту. Такие меры были приняты для предупреждение возможных природных пожаров.

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