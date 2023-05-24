Ястребиный знаменатель

В условиях недоступности российской экономической статистики эксперты из недружественных стран прибегают к тому, что они называют оригинальными методами анализа эффективности санкций. В частности, выводы о состоянии промышленного производства в России делаются на основании оценки уровня загрязнения воздуха, полученной со спутниковых систем. Об этом говорится в докладе американского издания WSJ. Основной вывод — уровень производства в РФ якобы может быть значительно ниже официально заявляемого.

Издание Market Insider отмечает, что базирующаяся в Париже исследовательская фирма QuantCube сотрудничает с Европейским космическим агентством для анализа данных приборов, отслеживающих количество диоксида азота в тропосфере — показателя, отражающего уровень сжигания газа, угля и дизельного топлива. Издание утверждает, что за последние шесть месяцев уровень загрязнения в Москве и Санкт-Петербурге вырос, тогда как в промышленных регионах снизился на 6,2% в годовом исчислении.

Спутниковые данные, согласно этой информации, показывают, что автомобилестроительный, нефтегазовый, строительный секторы, а также оборонная промышленность выделяют меньше загрязняющих веществ, а теплоэнергетика и металлургия — больше. Аналогично экономисты Европейского центрального банка разрабатывают альтернативные трекеры отслеживания экономических данных по России. Например, анализируются уровень розничных продаж, покупки авиабилетов внутри страны и рынок жилья.

На этом фоне по мере сужения пространства для введения новых ограничений всё больше актуализируются те аспекты политики, которые еще в 2022-м считались неприемлемыми. Так, из уст польских «санкционных ястребов» в Брюсселе звучат призывы наложить рестрикции на удобрения. Стоит отметить, что до сих пор эта группа товаров была исключена из-под ограничений под предлогами «общечеловеческих ценностей и морали». Европейская комиссия даже делала официальное заявление о том, что санкции никоим образом не направлены против продовольственного и сельскохозяйственного секторов, включая удобрения, поскольку ЕС боится спровоцировать продовольственный кризис.

Исключение, вопреки европейской морали, составляли калийные удобрения, играющие важную роль для белорусской экономики (10% экспорта республики), санкции на которые весной 2022 года были распространены и на Россию, чтобы заблокировать пути обхода ограничений для Минска. К слову, тогда же канадский премьер-министр Джастин Трюдо впервые заявил об амбициях своей страны на мировое лидерство в производстве калия за счет развития «самых экологичных в мире» рудников в Саскачеване.

При этом шесть стран — членов ЕС (Литва, Латвия, Польша, Финляндия, Швеция, Эстония), а также Норвегия договорились углубить сотрудничество в борьбе с обходом антироссийских и антибелорусских санкций. С 15 по 17 мая в Хельсинки проходила встреча национальных чиновников семи государств.

На встрече присутствовали и чиновники Европейской комиссии, а также эксперты Бюро промышленности и безопасности при министерстве торговли США. В заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел Эстонии, говорится, что стороны договорились усиливать единообразное применение таможенного контроля, работать над гармонизацией выдачи разрешений и расширять регулярный обмен информацией и передовым опытом в области санкционного инфорсмента (обеспечения выполнения договоров). Также они условились подготовить совместное руководство для экономических операторов по выявлению уклонения от санкций и их обхода.

Все эти государства объединяет то, что они имеют границы с Россией, через них транспортируется большая часть товаров, в том числе подсанкционных, на которые выданы разрешения в рамках исключений. Необходимость координации между национальными таможенными органами и органами, ответственными за выдачу лицензий на экспорт подсанкционной продукции, становится актуальной темой для недружественных стран в свете ожидаемого в 11-м пакете мер запрета на транзит через территорию России товаров двойного назначения.

До сих пор запрет на транзит распространялся исключительно на вооружения, но не затрагивал высокотехнологичные товары. Однако в последнее время эта мера активно форсируется как одна из необходимых для «латания дыр» в санкционной машине. Например, газета Financial Times наглядно продемонстрировала лакуну на торговле ЕС и Казахстана. Если учесть всю поставленную в 2022 году продукцию из Евросоюза в эту республику с начала СВО, то разрыв между статистикой ЕС и Казахстана означает, что куда-то пропало $2,9 млрд торговли. В 2021-м показатель разницы составлял всего $490 млн.

Тем не менее запрет на транзит может сказаться не только на России, но и потенциально навредить торговым отношениям ЕС с азиатскими странами. Чтобы не подвергать риску свой бизнес, государства — члены ЕС, с одной стороны, ожидаемо будут выдавать больше лицензий своим экспортерам в рамках прописанных санкционных исключений, а с другой — стремиться всеми возможными способами обязать экспортера контролировать всю траекторию сбыта товара, вплоть до конечного потребителя.

Подобная задача потребует от недружественных стран очень плотной межведомственной кооперации. Замысел координации легко читается: заставить всех колеблющихся и не очень рьяных подтянуться к ястребиному знаменателю.

Автор — аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ

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