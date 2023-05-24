В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за возможного града и гроз

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 24–25 мая из-за ожидаемого града, сильных дождей и гроз. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, <…> высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения», — сказано в публикации министерства в Telegram-канале.

Также возможно подтопление территорий.

23 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал о дождях и граде в европейской части России на текущей неделе. По его словам, наиболее сильные дожди пройдут в Краснодарском крае, Ставрополье и республиках Северного Кавказа. Синоптик также указывал на значительные осадки в Псковской, Новгородской и Ленинградской областях.