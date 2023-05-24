Один человек погиб и трое пострадали при пожаре в Самаре
В Самаре ликвидировали пожар в многоквартирном доме по улице Артемовской. Один мужчина погиб, еще двое взрослых и ребенок госпитализированы.
Сообщение о пожаре поступило утром 24 мая. Площадь горения составила около 40 кв. м. В ликвидации горения участвовали 60 человек, для эвакуации людей задействовали лестницу. В результате пожара погиб мужчина, пишет НИА «Самара».
44-летний мужчина и 65-летняя женщина, а также 15-летняя девочка доставлены в больницу. На месте пожара работает следственная группа, проводится проверка. Точные причины возгорания пока не установлены.
В Башкортостане в ночь на 24 мая произошел пожар в частном доме. Погибли трое взрослых и подросток. По данному факту возбуждено уголовное дело.