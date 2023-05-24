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Движение по Крымскому мосту возобновлено

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Движение по Крымскому мосту возобновили после приостановки, сообщили журналистам в среду, 24 мая, в ФКУ Упрдор «Тамань», в управлении которого находится автодорожная часть моста.

Утром в понедельник Крымский мост закрыли в связи с проводимыми в районе учениями. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что движение будет восстановлено в течение нескольких часов. Также он призвал доверять только проверенным источникам информации относительно изменений на объекте.

Ранее, 6 мая, движение по Крымскому мосту временно приостанавливали по техническим причинам.

До этого, в конце апреля, начальник федерального дорожного агентства Упрдор «Тамань» Никита Храпов заявил, что все самые сложные этапы по восстановлению железнодорожной станции Крымского моста завершены. Тогда он уточнил, что движение по железной дороге, расположенной на мосту, будет запущено досрочно — уже в мае.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что взрыв был осуществлен спецслужбами Украины. Эту версию подтвердили в ФСБ РФ, назвав организатором теракта ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. Уже установлены 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению теракта.

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