Появились кадры задержания подозреваемого в госизмене инженера-конструктора в Ростове-на-Дону

Кадры задержания в Ростове-на-Дону подозреваемого в госизмене инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) 24 мая оказались в распоряжении «Известий». Мужчина передавал Украине данные о российских системах противовоздушной обороны (ПВО) и личном составе Вооруженных сил (ВС) РФ.

На кадрах видно, как мужчина, оборачиваясь, идет по улице. Через какое-то время к нему подбегают сотрудники спецслужбы, задерживают и надевают наручники. Прохожие наблюдали за происходящим.

О задержании инженера-конструктора ростовского ОПК сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ ранее в этот день. По данным ведомства, мужчина с февраля по апрель 2023 года переписывался в мессенджерах с сотрудником Главного управления разведки минобороны Украины и выполнял его задания.

Задержанный передавал украинской разведке информацию о расположении предприятий ОПК, ПВО и личного состава российской армии, размещенных на территории Ростова-на-Дону.

Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена») в форме шпионажа.

Ранее, 22 апреля, Лефортовский суд Москвы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему замначальника испытательной лаборатории оружейного завода «Промтехнология» Дмитрию Киче после предъявления обвинения в госизмене. Дело рассматривается в закрытом режиме в связи с его секретностью.