В Башкирии 16-летний подросток получил инсульт после падения с самоката

В Башкирии у 16-летнего подростка случился инсульт после падения с самоката, сообщил глава регионального минздрава Айрат Рахматуллин.

Министр провел обход реанимационного отделения ГДКБ № 17, пишет «МедиаКорСеть» в среду, 24 мая. Он рассказал, что в травматологическом отделении лежат сразу несколько детей с черепно-мозговыми травмами, полученными после падения с велосипедов.

Всего с начала месяца в больницу поступило 17 пациентов со схожими травмами.

Ранее в мае сообщалось, что в Санкт-Петербурге девушка упала с самоката на пакет с шампурами. Один из шампуров пропорол ей артерию.