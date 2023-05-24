США разрабатывают информационные атаки против РФ в контексте Ближнего Востока

США разрабатывают информационные атаки в отношении РФ в контексте позиций на Ближнем Востоке. Об этом 24 мая заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на международной встрече высоких представителей по безопасности.

Он указал, что американский Госдепартамент списывает свои просчеты и преступления на влияние «так называемой российской пропаганды». При этом, по его словам, Вашингтон разрабатывает план информационной войны с Москвой.

Ранее, 19 мая, сенатор Алексей Пушков, комментируя визит сирийского лидера Башара Асада на саммит лидеров арабских государств, отметил, что мнение США не имеет особого веса за пределами западного мира.

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