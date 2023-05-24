Аксенов сообщил о закрытии Крымского моста из-за проводимых в районе учений

Крымский мост закрыли в связи с проводимыми в районе учениями. Об этом в среду, 24 мая, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений. Движение будет восстановлено через несколько часов. Убедительно прошу всех доверять только проверенным источникам информации», — написал он в Telegram-канале.

Ранее, 6 мая, движение по Крымскому мосту временно приостановили по техническим причинам. В тот же день оно было возобновлено.

Начальник федерального дорожного агентства Упрдор «Тамань» Никита Храпов 26 апреля заявил, что все самые сложные этапы по восстановлению железнодорожной станции Крымского моста завершены. По его словам, движение по железной дороге, расположенной на мосту, запустят досрочно — уже в мае.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Позднее, 19 февраля текущего года, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что версия об организации спецслужбами Украины теракта на Крымском мосту подтвердилась. Уже установлены 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению теракта.