Глава Segezha Group раскрыл цену продажи заводов в Европе

Лесопромышленный холдинг Segezha Group продал европейскую дочернюю компанию Segezha Packaging за €1. Об этом заявил президент компании Михаил Шамолин на брифинге 24 мая.

«Сделка была совершена примерно за €1, но с долгом», — сказал он.

Вместе с тем Шамолин уточнил, что Segezha Packaging имела долг в размере €100 млн — вместе с ним она и была продана. Отмечается, что €100 млн — это оценка компании по меркам ее досанкционного состояния.

Личность покупателя в компании не раскрыли, уточняет «РИА Новости».

Вместе с тем Шамолин поделился, что продажа «дочки» холдинга была единственным вариантом для сохранения бизнеса.

«Этот бизнес в целом никогда особо EBITDA (Чистой прибыли. — Ред.) не давал», — добавил глава компании.

Segezha Group — лесопромышленный холдинг в составе группы компаний АФК Система, торгующийся на Московской бирже с апреля 2021 года под тикером SGZH. География активов охватывает 11 государств, основное производство находится в России.

Ранее, 22 мая, многопрофильный холдинг S8 Capital приобрел российские активы немецкой компании по производству шин Continental AG. По итогам сделки холдинг S8 Capital получил завод в Калужской области, мощность которого позволяет выпускать до 4 млн шин в год.