Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»

II Международный молодежный нефтегазовый научно-технический форум «Каспий — море успеха» вновь пройдет в Астрахани, сообщили в пресс-службе министерства внешних связей Астраханской области.

Форум пройдет 11 и 12 октября, его примет Астраханский государственный технический университет. В качестве организаторов выступили правительство Астраханской области, Ассоциация государственных университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран, ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть», а также сам АГТУ.

Площадка призвана объединить чиновников, ученых, представителей промышленности, инженеров, преподавателей и студентов, заинтересованных в проектах, связанных с развитием региона. К участию будут приглашены в том числе иностранные эксперты.

По результатам первого заседания оргкомитета анонсировано проведение круглых столов и конференций, посвященных наиболее значимым вопросам нефтегазовой отрасли. Также организаторы запланировали конкурс тематических проектов и специальную выставку.

Напомним, в октябре прошлого года состоялся I Международный молодежный нефтегазовый научно-технический форум «Каспий — море успеха». В нем приняли участие 170 человек из 10 регионов России и стран прикаспийского региона. Эксперты обсудили возможность увеличения объемов добычи углеводородного сырья, перспективы развития технологического комплекса и экологические проблемы региона.

На полях форума было подписано соглашение о создании Каспийского международного сетевого университета нефтегазовых технологий и экологии. В его состав вошли вузы из Астрахани, Дагестана, Элисты, Актау и Атырау. Проект создан для подготовки специалистов в области технологий освоения месторождений углеводородного сырья и совместного исследования местной экологии.

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