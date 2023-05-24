Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков указал на обязательства РФ по обеспечению безопасности Белоруссии
Мир
Лукашенко заявил о попытках США затормозить сотрудничество РФ со странами Африки
Общество
Авиакомпания «Россия» опровергла использование некорректно работающей навигации на Superjet
Экономика
Путин заявил о продолжении работы по переходу на национальные валюты
Армия
В Минобороны РФ заявили о сбитом украинском самолете МиГ-29 и 20 БПЛА в ДНР
Политика
Путин подчеркнул исполнение Россией взятых на себя обязательств
Мир
Писториус предрек конец Украины при остановке поставок оружия
Спорт
«Барселона» объявила об уходе защитника Жорди Альбы
Экономика
Путин назвал несбыточным «обвальный» сценарий для экономики России
Мир
Столтенберг заявил о невозможности вступления Украины в НАТО во время конфликта
Мир
Марин Ле Пен назвала Крым легитимной частью России
Авто
В России стартовали продажи седана Omoda S5

Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»

0
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

II Международный молодежный нефтегазовый научно-технический форум «Каспий — море успеха» вновь пройдет в Астрахани, сообщили в пресс-службе министерства внешних связей Астраханской области.

Форум пройдет 11 и 12 октября, его примет Астраханский государственный технический университет. В качестве организаторов выступили правительство Астраханской области, Ассоциация государственных университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран, ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть», а также сам АГТУ.

Площадка призвана объединить чиновников, ученых, представителей промышленности, инженеров, преподавателей и студентов, заинтересованных в проектах, связанных с развитием региона. К участию будут приглашены в том числе иностранные эксперты.

По результатам первого заседания оргкомитета анонсировано проведение круглых столов и конференций, посвященных наиболее значимым вопросам нефтегазовой отрасли. Также организаторы запланировали конкурс тематических проектов и специальную выставку.

Напомним, в октябре прошлого года состоялся I Международный молодежный нефтегазовый научно-технический форум «Каспий — море успеха». В нем приняли участие 170 человек из 10 регионов России и стран прикаспийского региона. Эксперты обсудили возможность увеличения объемов добычи углеводородного сырья, перспективы развития технологического комплекса и экологические проблемы региона.

На полях форума было подписано соглашение о создании Каспийского международного сетевого университета нефтегазовых технологий и экологии. В его состав вошли вузы из Астрахани, Дагестана, Элисты, Актау и Атырау. Проект создан для подготовки специалистов в области технологий освоения месторождений углеводородного сырья и совместного исследования местной экологии.

Подробнее о том, как складывались отношения России с соседями по региону, можно узнать в специальном проекте «Известий» «Россия без границ».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023