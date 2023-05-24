К акции «Единый день открытых дверей» в Москве присоединились 280 площадок

К акции «Единый день открытых дверей», которая пройдет 27 мая в Москве, присоединились более 280 культурных площадок. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Сотрудники библиотек расскажут о своей работе и представят книжные новинки. А руководители кружков и творческих студий проведут открытые мастер-классы. Также в различных учреждениях пройдут спектакли и концерты», — отметила вице-мэр.

В Доме Гоголя в этот день состоится экскурсия, участникам которой расскажут об истории здания и покажут редкие документы из фонда «Гоголиана» и нотно-музыкального отдела.

В культурном центре «Вдохновение» устроят интерактивное шоу перкуссионистов и барабанщиков, а в культурном центре «Москворечье» состоится концерт с участием театра народной музыки «Иван да Марья». В библиотеке № 160 представят спектакль театра кукол «КуБирТе» по мотивам сказки Редьярда Киплинга «Слоненок».

В библиотеке № 58 пройдет мастер-класс по рисованию песком, а в библиотеке № 89 организуют творческий урок «Картинки на одежде», участникам которого предложат раскрасить кепки, футболки, кеды и тканевые сумки. В клубе «Феникс» можно будет сделать традиционную дымковскую игрушку из керамики.

Впервые «Единый день открытых дверей» прошел в Москве в 2017 году. Тогда в акции участвовали только культурно-досуговые учреждения столицы. В 2021 году к проекту присоединились столичные библиотеки.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.