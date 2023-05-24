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Зенитчик рассказал о прикрытии позиций ВС РФ от ударов ВСУ с воздуха

МО России: разведка РФ обнаружила БПЛА типа «Фурия» на высоте 1100 м и поразила с первой ракеты
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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На луганском направлении зенитчики прикрывают позиции артиллерии России от массированных и одиночных ударов с воздуха со стороны украинских военных, сообщил в среду, 24 мая, командир одного из расчетов ЗРК «Стрела». Его сообщение Минобороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале.

«Постом радиолокационной разведки был обнаружен БПЛА типа «Фурия» на высоте 1100 м. Дальность от нас была 3,5 км. Парни выехали, отработали — БПЛА поражен с первой ракеты», — сказал военнослужащий.

Зенитчик обратил внимание на то, что благодаря надежности военной техники его расчет успешно действует и в сложных метеоусловиях как днем, так и ночью.

«Мы всегда стоим на страже и прикрываем небо — выполняем свою функциональную задачу», — подчеркнул он.

«Любую атаку мы сможем отразить»
Пока в Донбассе идут дожди, российские и украинские войска готовятся к новым боям

23 мая начальник пресс-центра группировки ВС России «Центр» Александр Савчук сообщил о попытках двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернуть утраченные позиции на краснолиманском направлении — на торском участке и в районе Серебрянского лесничества. Но, как он отметил, украинские войска понесли значительные потери после удара российской артиллерии.

24 апреля российские артиллеристы морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) рассказали о своей боевой работе на угледарском направлении. Реактивная система залпового огня (РЗСО) «Град» вернулась с боевой позиции на перезарядку. Вес каждого снаряда — 70 кг. После обновления боекомплекта экипаж вновь отправляется на выполнение поставленных задач. В основном, как сообщил старший офицер батареи с позывным Ураган, удары наносятся по живой силе противника, укрепрайонам ВСУ — по всем целям, которые передает разведка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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